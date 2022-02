Cartabianca, Bianca Berlinguer e la "vendetta contro Sigfrido Ranucci": chi porta in studio e cosa c'è dietro

23 febbraio 2022 a

a

a

Così come recita il proverbio, la vendetta è un piatto da servire freddo. O, volendo, anche freddissimo. E il proverbio, almeno secondo Dagospia, si applica perfettamente a quanto accaduto ieri sera, martedì 22 febbraio, su Rai 3, laddove andava in onda Cartabianca, il programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Che è successo? Presto detto: la Berlinguer ha infatti invitato al suo programma Andrea Ruggeri, il deputato di Forza Italia ma, soprattutto, principale accusatore di Sigfrido Ranucci nel caso che sta travolgendo Report e il metodo utilizzato dal programma per demolire gli avversari, tra dossier e pratiche assai poco urbane. Ruggeri, per inciso, è il principale accusatore di Ranucci in commissione di vigilanza sul caso delle presunte molestie sessuali ai danni di colleghe ma anche sulla più recente vicenda dei dossier contro avversari politici.

Dagospia dà conto della presunta vendetta in una "Dagonews", poche righe in cui, tra le altre, si legge: "In Rai le malelingue dicono che la presenza di Ruggeri non fosse. casuale. La perfida Berlinguer si sarebbe voluta vendicare di Ranucci (e del suo direttore ormai depotenziato Franco Di Mare che all’epoca lo autorizzó) per essere andato ospite del suo diretto concorrente Giovanni Floris su La7 per promuovere Report. Chi la fa l’aspetti!", conclude Dagospia. Avrà ragione?

