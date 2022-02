Guido Crosetto, "non discuto di questa roba con te": Putin scatena il gigante, travolto Lorenzo Pregliasco

24 febbraio 2022 a

"Non riesco a capire come non si colga che l’onda colpirà pesantemente tutti noi": Guido Crosetto usa parole drammatiche per commentare, su Twitter, l'invasione russa dell'Ucraina. L'attacco al Paese è iniziato la scorsa notte e ha scatenato la ferma condanna di tutti i leader occidentali. L'imprenditore ed ex coordinatore di Fratelli d'Italia ha scritto: "Non riesco a capire come si possa tifare per chi invade un altro Stato rivendicandone “il possesso”. Non riesco a capire come si possa applaudire un attacco militare folle".

Tra i tanti commenti al tweet di Crosetto c'è anche quello di Lorenzo Pregliasco, co-fondatore dell'agenzia di ricerche sociali e comunicazione politica Quorum e direttore di YouTrend, che ha scritto: "Hai ragione Guido - forse però sarebbe stato utile riconoscere da subito che il pericolo rappresentato da Putin era grave e reale". A quel punto, allora, Crosetto ha replicato in maniera secca: "Da subito quando? Lorenzo, io non mi permetto di discutere con te di super media…".

Questo comunque non è stato l'unico tweet di commento sul profilo dell'ex coordinatore di FdI. Ieri, per esempio, quando ancora non era iniziata l'invasione, aveva scritto: "Occorre sempre mantenere canali di dialogo. Soprattutto nei momenti più bui. Perché il dialogo è quel cerino che impedisce alle tenebre di prevalere. I primi a saperlo sono quelli che sembrano i più duri".

