Matteo Bassetti, orrore contro il virologo: "Sono un nazista. E...", la minaccia più agghiacciante

Ancora un orrore contro Matteo Bassetti, sempre nel mirino dei no-vax. Un orrore denunciato dall'esperto genovese sul suo profilo Instagram. Uno dei punti più bassi raggiunti dalla galassia anti-siero, che l'ha giurata all'esperto, tanto da costringerlo a vivere sotto protezione, l'anticamera della scorta.

"Il vaccino? No, colpa del mio successo". Bassetti, lo sfogo dopo l'ultima aggressione: "Perché mi odiano"

Scrive Bassetti: "Questa sera sono comparse decine di queste immagini su uno dei miei profili social in risposta alla pubblicazione di un articolo sull’efficacia dei vaccini - premette -. Rappresenta molto bene l’idea di democrazia, di scienza e di libertà dei movimenti no vax italiani. Non bisogna solo gridarla istericamente in piazza e sul web, occorrerebbe prima sapere cosa è e come funziona", conclude.

"Che tristezza, sarei un cretino?". Matteo Bassetti, lo sfogo dopo DiMartedì: e GIovanni Floris che dice?

E l'immagine postata da Bassetti, quella con cui è stato attaccato, è terrificante. A pubblicarla tal Stefania Pollice. Ecco un Bassetti stilizzato con una svastica in fronte, con sopra scritto "dittatura". Dunque, un fumetto con cui a Bassetti viene attribuita la seguente frase: "Sono un nazista e voglio imporre la dittatura nazi-sanitaria". Semplicemente agghiacciante.

