Selvaggia Lucarelli mostra questo video: il ballerino? Oggi è tra i protagonisti della politica: ecco chi è

Selvaggia Lucarelli "smaschera" Volodymyr Zelensky. La giornalista pubblica infatti un video del presidente russo che balla. Proprio così. "Quando mi direte 'zitta che fai Ballando con le stelle' - cinguetta - vi ricorderò che nel 2006 il presidente ucraino Zelenskyy non solo ha partecipato, ma ballava meglio di Samuel Peron. E infatti ha vinto. Dancing With the Stars". Nel filmato si vede Zelensky, ora alle prese con la guerra, scatenarsi sulla pista da ballo. D'altronde la sua verve artistica non è un mistero.

L'attuale presidente dell'Ucraina ha infatti esordito come attore e sceneggiatore nello studio cinematografico Kvartal 95 Club, diventandone poi nel 2003 direttore artistico. Nel 2011 è produttore generale del canale Inter TV, dal 2013 al 2019 è direttore artistico in Kvartal 95 Studio LLC. Ciò che più incuriosisce è una sua parte nella serie televisiva Sluha Narodu (letteralmente, Servitore del popolo). Qui Zelensky veste proprio i panni del presidente.

L'esordio in politica arriva subito con il botto, quando il 21 aprile 2019 viene eletto presidente ucraino. Il suo obiettivo? "Portare al potere persone professionali e dignitose" e "cambiare l'umore e il timbro dell'establishment politico, il più possibile". Forse però non avrebbe mai pensato di affrontare uno dei momenti più delicati dell'Ucraina: l'invasione russa.

