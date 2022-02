L'aria che tira, Giulietto Chiesa e la profezia: "Ucraina inizio della terza guerra mondiale"

28 febbraio 2022 a

Un intervento che, a guardarlo adesso, mette i brividi. Giulietto Chiesa, in un filmato mostrato ieri a Non è l'Arena su La7, aveva previsto la guerra in Ucraina già nel 2015. Sette anni fa il giornalista, per anni corrispondente da Mosca per L'Unità e La Stampa, diceva: "Penso che noi siamo alla vigilia della guerra, di una grande guerra. Quello che sta accadendo sotto ai nostri occhi è - come qualcuno ha già detto - l'inizio della terza guerra mondiale".

Chiesa non era molto fiducioso sulla possibilità di fermare il conflitto. A tal proposito disse: "Possiamo fermarla, forse, ma credo che ci siano delle ragioni molto pressanti e che la probabilità che si compia è molto più alta di quella di evitarla". Il giornalista, poi, diede una sua personale interpretazione di quello che sarebbe stato l'attacco russo: "La crisi in Ucraina, sarò sintetico, non è una semplice crisi, è l'inizio dell'offensiva degli Stati Uniti d'America, e dell'Europa che ci ha creduto, contro la Russia".

Secondo Chiesa, insomma, l'Ucraina avrebbe rappresentato solo un pretesto, un modo attraverso cui gli Stati Uniti avrebbero potuto scagliarsi liberamente contro il Paese guidato da Vladimir Putin: "Un'offensiva diretta contro la Russia. L'Ucraina è stata usata come un bastone, un bastone per colpire la Russia".

