Ucraina, Branko e la guerra: oroscopo 2022, cosa diceva pochi mesi fa. Una sconvolgente profezia

La guerra in Ucraina? Branko l'aveva predetta. Pubblicando l'introduzione del suo calendario astrologico per il 2022, Dagospia mostra come l'astrologo aveva preannunciato "numerose lotte". E infatti ecco quanto scritto: "Il 2022 si presenta complicato, con pianeti che sembrano vagare da un segno all’altro; ma è necessario avere la volontà di voltare pagina ed entrare nel terzo millennio. Gli dei dell’Olimpo si sono stancati di noi, talvolta pare che siano il nostro riflesso: stesse incertezze, stesse ambiguità".

E ancora: "Quante lotte ancora! Il pianeta rosso fino a marzo del 2023 è azione, energia, tensione. Molte rivoluzioni nella storia sono associate a un fiore: il garofano rosso, il tulipano, il gelsomino; e pure le magnifiche rose, per ricordare Alberto Arbasino, hanno conosciuto sanguinosi conflitti. Si pensi solo alla Guerra delle due rose in Inghilterra: la casa degli York (rosa bianca) contro la casa dei Lancaster (rosa rossa). E le rose degli innamorati a San Valentino?".

Proprio le rose, ricorda Branko sul finale, presentano numerose spine "come il nuovo anno. Buon 2022!". Che l'astrologo ci abbia preso? D'altronde sono giorni che assistiamo a un conflitto tra Russia e Ucraina. Una guerra che coinvolge tutti, Occidente compreso, e che rischia di diventare una Terza Guerra Mondiale.

