Zona Bianca, Al Bano inorridito da Putin: "Fategli vedere queste immagini"

Un gesto inaspettato e che "inorridisce". La definisce così Al Bano la decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina. Il cantante, da sempre sostenitore del presidente russo tanto che si è esibito per lui, non ha nascosto una certa indignazione. L'occasione è stata l'ospitata a Zona Bianca, il programma di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi.

"Lui, con tutte la potenzialità che ha, con tutte le cose belle che ha fatto a favore della Russia, con questo senso di pace che ha seminato per molti anni, ora impone ai suoi di attraversare una nazione che si chiama Ucraina con i carri armati, con le pistole, con i fucili, con i bambini che scappano con le loro mamme. Vedo delle scene pazzesche... Fate vedere a Putin queste immagini!".

Per l'artista pugliese "non si può restare indifferenti di fronte a questo seminare della morte". Una presa di posizione netta e diversa dalla stima che aveva dichiarato per lo Zar nel 2019 e che lo aveva portato a finire nella black list delle persone sgradite in Ucraina. Salvo poi, attraverso la mediazione, essere tolto dalla lista nera. "Non ho mai pensato di diventare un terrorista qualsiasi, mai. - ha ribadito a Zona Bianca -. Sono un uomo di pace, sono contro qualsiasi tipo di guerra".

