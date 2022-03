Diego Fusaro nel nome di Vladimir Putin: "Gli Usa usano l'Europa contro lo zar, dove vogliono arrivare"

03 marzo 2022 a

"Gli Usa stanno conducendo una strategia bellica indiretta. Lo scopo? Provocare il “regime change” in Russia. Per farlo, stanno usando la Ue come longa manus, mandando avanti lei nel conflitto": Diego Fusaro, filosofo e saggista, si schiera con Putin nel conflitto oggi in corso e accusa gli Stati Uniti di essere la mente dietro a un progetto più ampio. Non è la prima volta che l'opinionista parla in questo modo. Mentre negli ultimi mesi si è pronunciato soprattutto contro Green Pass e vaccini, adesso invece si esprime soprattutto contro l'Occidente, a difesa di Mosca.

In un altro tweet contro l'Europa ha scritto: "La Ue ha già dichiarato guerra alla Russia. Ha inviato in Ucraina sistemi d’arma non solo difensivi ma offensivi, come gli aerei da combattimento. Inviare armi difensive a un Paese in guerra non è un atto di guerra contro il suo nemico, lo è però l’invio di armi offensive". Ma non finisce qui, perché secondo Fusaro ci aspettano tempi ancora più bui di quelli che stiamo vivendo: "I più non capiscono quel che sta accadendo. Giubilano all'idea della possibile "atlantizzazione" dell'area russa come giubilavano al tempo della fine dell'URSS. Ignorano che il mondo che verrà dopo, se ciò accadrà, sarà assai peggiore di quel che vi era prima".

Richiamando in causa il tanto odiato Green pass, poi, ha scritto: "Si mormora che presto, per poter accedere ai locali pubblici e al posto di lavoro, oltre all'infame tessera verde, sarà richiesto il certificato di 'antiputinismo'". Infine, continuando imperterrito a difendere la Russia e ciò che sta facendo contro il popolo ucraino, ha aggiunto: "Ora vogliono farci credere che 'promuovere la pace' voglia dire armare e finanziare una delle parti e sanzionare l’altra. Orwell, un dilettante".

