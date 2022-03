Vladimir Putin, la villa da 1,1 miliardi di euro: il bunker dello zar, "uno Stato nello Stato". Dove potrebbe rifugiarsi

05 marzo 2022 a

Vladimir Putin ha un "regno segreto" in cui rifugiarsi. A svelare la villa sul Mar Nero era stato Aleksej Navalny. L'oppositore russo aveva diffuso sul web le immagini dell'immenso palazzo all'interno di una tenuta da ben 7.800 ettari. La proprietà, seppur mai rivendicata dallo zar, sarebbe stata acquistata per circa 100 miliardi di rubli (più di 1,1 miliardi di euro). Una villa quella nella zona di Gelendzhik che gli attivisti sul sito palace.navalny.com definiscono "uno Stato separato all'interno della Russia, su cui vige una no-fly zone". Secondo le accuse di Navalny sarebbe un vero e proprio "palazzo per Putin, la storia della tangente più grande" visto che, secondo gli oppositori, sarebbe stata comprata attraverso un giro di corruzione e appropriazione di fondi pubblici.

Oltre alle stanze la struttura presenza una chiesa, un anfiteatro, una pista di atterraggio per gli elicotteri, un casinò, una piscina, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, diversi tunnel sotterranei, un porto privato e dei vigneti. Non solo, perché dalle immagini si vedono anche una spa, una sala cocktail, negozi, cinema, sale giochi, bar e laboratori di produzione artigianale.

Secondo Navalny esiste anche un finto proprietario. Ufficialmente infatti il palazzo appartiene ad Alexander Ponomarenko, affarista russo, ma Navalny è convinto che "nessun imprenditore ha una no-fly zone sulla sua villa, né tanto meno può usufruire della guardia presidenziale come security".

