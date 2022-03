Generale Figliuolo massacrato da Matteo Bassetti: "Ci siamo fatti un mazzo così, pensi al governo...", una impensabile rissa

07 marzo 2022 a

È polemica su alcuni passaggi del libro appena uscito del generale Francesco Paolo Figliuolo. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid non è stato tenero con i virologi che in questi due anni sono diventati famosi in tutta Italia per i loro continui interventi in televisione. “Ho pensato che certe scene potevamo, e dovevamo, risparmiacele. Non hanno aiutato la gente a capire”, si legge nel libro.

“Diciamo la verità - prosegue - il grande pubblico un virologo manco sapeva chi era. La fama improvvisa ha fatto emergere nel mondo scientifico contrasti umani e naturali”. Non si è fatta attendere la replica di Matteo Bassetti, piuttosto risentito per quanto sostenuto dal generale Figliuolo: “Mi dispiace che in questo Paese si passi a criticare i medici sul campo, i virologi, gli infettivologi, gli igienisti che si sono fatti un mazzo così e non si sia in grado di guardare mai agli errori commessi dalla politica, dalla struttura commissariale e dal Cts”.

“Non so a chi si riferisca il generale Figliuolo - ha aggiunto Bassetti - certamente ho grande stima di lui, ma che si metta a dare giudizi su medici bravi e meno bravi lo trovo esagerato e poteva evitarselo. Magari Figliuolo dovrebbe vedere quello che si è fatto a livello di governo, perché se si fossero ascoltati gli scienziati certi errori non si sarebbero commessi”.

