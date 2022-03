Putin, ecco la figlia segreta avuta con l'ex colf: la foto, una somiglianza pazzesca

08 marzo 2022 a

Oltre le due figlie nate dal matrimonio con Lyudmila Putina, Vladimir Putin avrebbe altre discendenti. Una di queste però non è stata riconosciuta. Si tratta di Luiza Rozova, influencer russa di 18 anni. Per molti la ragazza sarebbe figlia dello zar e di Svetlana Krivonogikh. La signora, oggi 45enne, è stata per anni donna delle pulizie prima di diventare multimilionaria. Attualmente Svetlana è co-proprietaria di un'importante banca russa e una delle donne più ricche del paese.

Putin ha sempre negato un'eventuale relazione, mentre Svetlana non ha mai commentato i numerosi rumors. La stessa Luiza, intervistata da una testata russa, aveva ammesso di assomigliare al presidente da giovane. Nonostante gli 84.000 follower su Instagram, Luiza 5 mesi fa ha deciso di smettere di pubblicare contenuti.

Non solo, perché il suo profilo è stato chiuso di punto in bianco la scorsa settimana, dopo che la ragazza è stata presa di mira sui social. "Sei figlia di un assassino, criminale di guerra, psicopatico e drogato" sono stati solo alcuni dei commenti piovuto sotto il profilo della studentessa di San Pietroburgo. In molti le hanno anche chiesto di prendere posizione contro l'invasione russa in Ucraina, ma Luiza ha preferito evitare di commentare.

