Volodymyr Zelensky apre il fuoco sul Parlamento ucraino: "Sicuri che sia un eroe?"

Almeno a livello comunicativo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta stra-vincendo la sfida col cupo Zar Vladimir Putin. Anche nei suoi video-messaggi più drammatici, non mancano accenni ironici, da showman consumato. E come ricorda anche il Giornale, sull'onda (disperata) della guerra la sit-com che l'ha lanciato in politica, Sluha Narodu ("Servitore del popolo", nome poi diventato quello del suo movimento), è destinata a diventare un caso mediatico in Gran Bretagna, in Francia (i primi episodi trasmessi da Arte.tv hanno raccolto 1,1 milioni di visualizzazioni, l'80% cento nell'ultima settimana), in Grecia. A gestirne i diritti è la società di Stoccolma Eccho Rights, in trattativa ora con Mbc, tra i principali canali satellitari del mondo arabo.

"Per il momento dall'Italia non abbiamo richieste concrete mentre invece stiamo trattando con le maggiori piattaforme digitali - spiega Fredrik af Malmborg, managing director -. Una, Netflix per 4 anni è stata titolare dei diritti. Da tempo abbiamo rapporti con Kvartal95, la società di produzione fondata da Zelensky. Ci diceva sempre, scherzando, che c'era già un esempio importante di attore diventato presidente, Ronald Reagan. Ma tutto quello che è accaduto dopo ci sembra ancora incredibile. Oggi non si tratta di fare affari e non vogliamo guadagnarci ma cerchiamo di sostenere la battaglia di un popolo". E c'è chi ricorda una scena drammaticamente premonitrice: nella sit-com, Zelensky sogna di entrare in Parlamento e aprire il fuoco con due fucili mitragliatori sugli onorevoli oppositori. Spari diventati la realtà quotidiana.

"Sicuri che sia un eroe?", si è domandato sui social Florian Philipot, ex esponente del Front National. Un commento travolto dagli insulti, talmente tanti da costringere Philipot a cancellare il post. In Francia i telespettatori hanno già deciso.

