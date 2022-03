Bruno Vespa in lutto, morto il fratello Stefano a soli 64 anni fa: "Pochi giorni fa il suo messaggio"

08 marzo 2022 a

Gravissimo lutto per Bruno Vespa, conduttore di Porta a porta su Rai1: è morto nella notte a Roma suo fratello, Stefano Vespa, a soli 64 anni. Anche lui giornalista, aveva lavorato per anni a Panorama e al Tempo. "L’ultimo scambio di messaggi con Stefano è di pochi giorni fa. Mi chiedeva alcune precisazioni sul decreto legge sull’Ucraina. Nonostante l’età e l’esperienza il suo approccio era sempre quello del cronista: scrupoloso, attento al dettaglio. Era precisissimo, Stefano", è il ricordo del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè., di Forza Italia, ed ex direttore di Panorama e Studio Aperto.

"La notizia della sua scomparsa mi raggela e rimanda la memoria al tempo in cui conobbi quel cronista prima di ritrovarlo a Panorama durante la mia direzione nella quale lo volli capo della redazione romana. Stefano era un gentiluomo nei modi e un galantuomo nella professione. Era dolce, sensibile, riservato. Lo piango e mi stringo nel dolore ai suoi familiari e a chi gli volle bene”, aggiunge Mulè.

Dopo 23 anni nella redazione romana del Tempo, dove entrò come collaboratore e divenne caporedattore, nel 2003 passò a Panorama, diventando il capo della redazione romana. Si è sempre occupato di politica e cronaca e, da oltre vent'anni, anche di difesa e sicurezza. Una volta in pensione, aveva iniziato una collaborazione con Formiche.net.

