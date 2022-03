Marta Fascina e Berlusconi, ecco la data. Nozze? Indiscrezioni clamorose: nella lista degli invitati...

09 marzo 2022 a

Prima si era parlato di nozze, poi solo di festa. Alla fine un evento per celebrare l'amore che lega Marta Fascina e Silvio Berlusconi ci sarà. Lo scrive Giuseppe Candela su Dagospia: "Il dubbio è tutto nella formula. C'è chi alla parola matrimonio aggiunge le virgolette, chi accenna a nozze senza nozze, altri a un fidanzamento speciale". Comunque lo si voglia chiamare, questo evento si terrà molto probabilmente sabato 19 marzo, giorno della festa del papà.

Per quanto riguarda il luogo della celebrazione, invece, in un primo momento si era pensato alla Provenza. Alla fine, però, la festa dovrebbe tenersi ad Arcore. Tra i presenti ci saranno quasi sicuramente tutti e cinque i figli del leader azzurro: Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

Qualche tempo fa, per smentire la notizia del matrimonio, il Cav aveva diffuso una nota: "Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”. Poi il riferimento al party: "Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari".

