Selvaggia Lucarelli-choc, "un bambino che si fa un acido": appello per la pace in Ucraina? Ma lei...

Un bambino con gli occhi sgranati mentre fa la linguaccia: sulla lingua un piccolo foglio con i colori dell'Ucraina. Questa la copertina del settimanale Oggi, firmata da Oliviero Toscani. Il titolo recita: "Vi fermate per favore?". La fotografia in questione però non è piaciuta a tutti. Selvaggia Lucarelli, per esempio, su Twitter ha commentato: "Bella la copertina con la foto di Oliviero Toscani. Sembra un bambino che si fa un acido". Un messaggio ironico che però non lascia spazio a dubbi.

Tra i commenti al post della Lucarelli c'è chi difende il fotografo e chi invece la pensa proprio come la giornalista, considerando lo scatto inappropriato. A prendere le parti di Toscani è stata un'utente che ha scritto: "Passano gli anni, ma Toscani non perde il suo smalto: può piacere o non piacere, ma il suo lavoro lo sa fare...". Di tutt'altra opinione chi invece ha commentato: "Cosa dovrebbe simboleggiare? Forse Putin che si mastica l'Ucraina come fosse chewingum? Purtroppo il messaggio di sostegno al Paese, se c'è, io non lo vedo...e nemmeno quello della pace".

Nessun commento da parte di Oliviero Toscani che, almeno per ora, ha preferito non rispondere. Qualche giorno fa, invece, il fotografo si era espresso proprio sul conflitto in Ucraina: "È incredibile essere nato durante la guerra e dover morire con la guerra. Non voglio, non lo accetto".

