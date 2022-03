PiazzaPulita, Alessandro Orsini e il piano-horror di Joe Biden: "La tecnica del sanguinamento", dove vuole arrivare

11 marzo 2022 a

"Joe Biden era contro questa guerra, ma adesso che è scoppiata gli fa comodo". Il professore di sociologia del terrorismo internazionale Alessandro Orsini, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, ha parlato di quello che - a suo dire - sarebbe il pensiero della Casa Bianca sul conflitto in Ucraina. "Biden sta utilizzando una strategia già utilizzata in Siria, che si chiama "bleeding" ovvero sanguinamento, che consiste nel far prolungare il conflitto sia per studiare l'esercito russo e la sua tecnologia sia per indebolire la Russia", ha continuato l'esperto. Che poi ha fatto una richiesta specifica: "Io pretendo che l'Unione europea difenda gli europei e protegga il territorio europeo".

A un certo punto è intervenuta Nathalie Tocci, politologa e direttrice dell'Istituto Affari Internazionali: "Ma in che mondo sta vivendo?", ha detto, attaccando Orsini. Quest'ultimo allora ha risposto: "Ma lei si rende conto che Putin parla soltanto con Biden e scavalca l'Europa? In che mondo vive lei? Un mondo in cui la von der Leyen conta qualcosa? Noi abbiamo imparato una cosa dalla prima e dalla seconda guerra mondiale, e cioè che tu non puoi avere in Europa una grande potenza revanscista perché non riesci a costruire un ordine internazionale pacifico. Anche se noi, per ipotesi, riuscissimo a creare un Vietnam in Ucraina e la Russia dovesse essere sconfitta, che ordine internazionale possiamo mai costruire?".

La Tocci, però, ha insistito: "Oggi è stata fatta una proposta, quella di avere come garanti Russia, Stati Uniti, Francia, Germania e Turchia, e la risposta è stata no". "Ma perché ha detto di no? - ha replicato il professore -. Perché così Putin si ritrova di nuovo gli americani dentro casa". Ma la politologa ha puntualizzato: "L'Ucraina non è casa di Putin". E Orsini ha chiosato: "I ragionamenti come i tuoi manderanno avanti la guerra e ne faranno scoppiare altre, Putin - non so se te ne sei accorta - è dentro l'Ucraina".

