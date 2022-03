Ucraina, chi è la Paris Hilton russa che imbarazza Putin: "Sua madre...", un grosso caso alla Duma

11 marzo 2022 a

a

a

Fanno molto rumore nel mondo le proteste contro la guerra in Ucraina da parte delle figlie degli oligarchi russi. Sui social più popolari non sono sfuggiti all’attenzione pubblica alcuni interventi di un certo peso: Elizaveta Peskova, il cui padre è il portavoce di Vladimir Putin, è stata una delle prime a dichiararsi espressamente contro l’invasione russa in atto in Ucraina.

Karina Boguslavskij, alto tradimento a Vladimir Putin: terremoto alla Duma, chi è questa ragazza. Un caso senza precedenti

Altra presa di posizione importante quella di Sofia Abramovich, nota ereditiera che è figlia del magnate Roman e che prima d’ora sui social era conosciuta soltanto per postare praticamente ogni dettaglio della sua vita a 5 stelle. Abramovich e Peskova hanno fatto da apripista: non passa giorno senza che qualche personalità femminile importante della Russia non si schieri contro la guerra voluta da Putin. Sta facendo molto rumore la presa di posizione di Ksenija Sobchak, popolare conduttrice della televisione statale nonché nota influencer su Instagram, dove è stata definita la Paris Hilton russa per via dello stile di vita tutt’altro che sobrio.

"Solo lei può fermare Vladimir Putin": Anna Safroncik, un disperato appello a Papa Francesco

Sono tante le sue dichiarazioni contro la guerra: tra l’altro è figlia della senatrice Ljudmila Narusova, una dei due componenti della Duma ad aver espresso contrarietà all’operazione militare “speciale”, come Putin ordina di chiamare la guerra che ha scatenato. “Sono fiera di lei”, ha detto la Sobchak, che continua a vivere a Mosca nonostante tutto.

"Incontro al Cremlino con la hostess? Tutto falso". Indiscrezioni sconcertanti su Vladimir Putin: "Dove si trova adesso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.