Ucraina, Suor Luigina Traverso: "Sono stata miracolata a Lourdes. Ora la guerra...", parole sconvolgenti

"Bisogna sempre credere ai miracoli. Io ne sono la prova. Ora bisogna pregare perché termini la guerra in Ucraina, serve un altro miracolo". Suor Luigina Traverso è la religiosa, con una fede potentissima, che è stata miracolata a Lourdes. Nel luglio del 1965 i medici le diagnosticarono una grave malattia che la aveva paralizzata totalmente: lombosciatalgia paralizzante in meningocele. Poi il pellegrinaggio a Lourdes.

"Nel 1965 fui portata in pellegrinaggio- racconta la suora a Franca Giansoldati, vaticanista de Il Messaggero - a Lourdes, con la diocesi di Tortona. Viaggiai in barella, non riuscivo a muovermi. Per scendere fui fatta passare dal finestrino". Davanti alla Grotta "ho sentito una cosa strana dentro di me - racconta ancora - una scossa fortissima. Tremava anche la barella". Suor Luigina aveva in mano il Rosario: "Lo strinsi ancora più forte. Mi sentii come attraversata da una scarica elettrica".

Pochi minuti, poi, dice la suora, "ho iniziato a muovere un piede. Era il piede che era paralizzato totalmente. Il mio caso nel 2012 è passato alla storia come il 68esimo miracolo di Lourdes. Basta vedere le cartelle cliniche o parlare coi medici, non ci sono spiegazioni razionali a quel che è accaduto". E domani la religiosa parlerà della sua vicenda nella parrocchia di Santa Lucia, al Trionfale, a Roma.

