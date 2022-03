Ucraina, le informazioni riservate del generale Fioravanti: "Asse Kiev-Odessa, l'obiettivo più difficile di Putin"

15 marzo 2022 a

"La Russia è passata già da alcuni giorni a una nuova fase, molto più virulenta": il generale Maurizio Fioravanti, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, si è espresso così sull'andamento della campagna militare russa in Ucraina. "Sono iniziati i bombardamenti quasi a tappeto sulle città per spingere sulla popolazione, sulla classe politica, per muovere le masse dei civili e per aumentare lo stato di crisi del Paese", ha proseguito l'esperto.

Secondo Fioravanti, inoltre, Putin avrebbe in mente tre obiettivi, che vanno dal più facile a quello più difficile da raggiungere. "Operativamente permangono dal punto di vista militare tre obiettivi principali - ha spiegato il generale -. Innanzitutto Putin vuole aprire il corridoio che da Rostov, quindi dal confine Sud, arriva fino alla Crimea. Il secondo obiettivo porta ad unire tutto il Sud, il terzo invece consiste nell'arrivare fino all'asse tra Kiev e Odessa, prendendo tutta l'Ucraina orientale sotto il proprio controllo". Quest'ultimo sarebbe il colpo più complesso da mettere a segno.

"Non è facile - ha detto infine Fioravanti - perché è successo quello che nessuno dei russi prevedeva. Non solo la resistenza delle forze armate, ma soprattutto la resistenza del popolo ucraino, che ha messo e sta tuttora mettendo in crisi la Federazione russa e i suoi alleati".

