Barbara Gallavotti, "Giovanni Floris e quel gesto di enorme coraggio": ciò che pochi sapevano

Barbara Gallavotti esordisce alla conduzione di Quinta Dimensione. Un tassello importante nella sua carriera, che arriva dopo molte ospitate a DiMartedì, il programma di La7 condotto da Giovanni Floris. Ora si racconta in una lunga intervista a TvBlog, il sito che si occupa di televisione.

"Lavoravo da genetista in un laboratorio e un giorno vidi arrivare la troupe di Superquark. Da sempre volevo fare la giornalista e in quel momento ebbi una folgorazione: lasciai il mio lavoro da genetista e mi unii a un gruppo di persone che stavano facendo nascere il primo giornale scientifico online, Galileo, che ha rappresentato la mia scuola giornalistica di base", racconta. "Intrapresi varie collaborazioni e nel frattempo continuavo a inviare in maniera donchisciottesca curricula per la tv, soprattutto per la redazione di Superquark. Un curriculum andò a finire a Geo & Geo e da lì venne attinto quando Piero (Angela, ndr) si occupò di formare la redazione del nascente Ulisse".

Poi parla di Piero Angela, per antonomasia il divulgatore scientifico della tv più amato di sempre. "E' la persona che mi ha insegnato tutto, mi ha trasmesso il totale rispetto per il pubblico: noi interagiamo con persone che, nonostante non abbiano competenza specifiche sul tema, sono curiose e intelligenti e pertanto esigenti. Alberto ha aggiunto invece un’attenzione ai particolari che riescono a coinvolgere sempre i telespettatori, anche con un tono di intrattenimento, riuscendo a risultare la persona della porta accanto con cui dialogare", dice ancora.

Il suo esordio in video è stato con E se domani. Poi tante ospitate da Floris e l'arrivo di un programma tutto suo. “DiMartedì? Enorme coraggio da parte di Floris", racconta nell'intervista a Tv Blog. "Per arrivare alla conduzione di un programma di prima serata, su Rai3, il sabato sera, sicuramente devi offrire una certa garanzia di essere apprezzata da un pubblico ampio e costante, che è una cosa che mi ha dato solo DiMartedì, grazie a un gesto di enorme coraggio di Giovanni Floris, che ha scommesso, ancorché in tempi di Covid, su un tema scientifico per un pubblico interessato alla politica e all’economia. E poi, prima di concludere, dice: "Quinta Dimensione? La riconferma la decide il pubblico”. Il suo nuovo programma di approfondimento e divulgazione scientifica va in onda su Rai 3 in prima serata il sabato alle 21.50.

