Roman Abramovich ridotto cosi all'aeroporto di Tel Aviv: il video-choc dell'oligarca in Russia

15 marzo 2022 a

a

a

Roman Abramovich, come tutti gli oligarchi russi, ha dovuto fare i conti con le sanzioni. A causa dell'invasione russa in Ucraina, ai magnati sono stati confiscati yacht e immobili e congelati i conti in banca. Una vera e propria batosta anche per l'ex patron del Chelsea. Non a caso Abramovich sembra a dir poco irriconoscibile in un video diffuso dalla Reuters. Nel filmato l'oligarca era seduto nella sala vip dell'aeroporto di Tel Aviv con una mascherina calata sul mento.

Abramovich rovinato: "Congelati pure quelli". Cosa cercava di fare da giorni il patron del Chelsea

È ancora un mistero, invece, la sua posizione. Stando a Flightradar24, il suo jet è atterrato a Mosca. D'altronde, è una delle accuse dell'Unione europea, Abramovich ha legami strettissimi con Vladimir Putin. "Ha avuto un accesso privilegiato al presidente e ha mantenuto con lui ottime relazioni - è quanto sostiene l'Ue che l'ha inserito nella lista nera -. Questo rapporto con il leader russo gli ha consentito di mantenere la sua considerevole ricchezza. È uno dei principali azionisti del gruppo dell'acciaio Evraz, che è una delle più grandi aziende russe".

Abramovich ha fregato tutti: lo yacht? Al sicuro nel paradiso degli oligarchi: sanzioni aggirate (nel cuore dell'Europa)

Non solo, perché ci sono ancora parecchie ombre sulla sua cittadinanza portoghese. Nei giorni scorsi è stato infatti arrestato il rabbino capo di Porto nell'ambito di una indagine per frode sulla naturalizzazione del miliardario russo. L'accusa? "Prove false".

"Prove false". Nuovi guai per Abramovich: la polizia indaga sulla concessione della cittadinanza, c'è già un arresto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.