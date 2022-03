Anna Falchi e Ricucci? Che brutta fine la villa delle loro nozze da sogno (grazie a Vladimir Putin)

16 marzo 2022 a

Caccia grossa agli oligarchi russi. Nella lista nera della Ue è stato inserito anche German Khan, importante azionista di Alfa Group, che comprende Alfa Bank. Come ricorda Il Tempo, si tratta della banca che ha finanziato un progetto di beneficenza gestito da Maria Putina, la figlia maggiore di Vladimir Putin. Khan è considerata "una delle persone più influenti della Russia". E ora i Paesi Ue potranno congelare i suoi beni.

E tra questi, ecco Villa Cacciarella, all'Argentario, nel comune di Porto Ercole e detta anche Villa Feltrinelli. L'oligarca russo la comprò all'asta nel 2012 per circa 18 milioni di euro. In precedenza era proprietà di Stefano Ricucci, che la usò nel 2005 come location da sogno per le sue nozze con Anna Falchi. Insomma, la villa di quel matrimonio fa due volte una brutta fine: prima all'asta per i guai di Ricucci, ora "congelata" per la guerra di Putin.

Per inciso, a pagare dazio, anche l'oligarca Viktro Rashnikov, proprietario del colosso siderurgico Mmk: il suo patrimonio netto viene stimato in circa 13 miliardi di dollari. Tra i suoi averi, il jet privato Guefstream G650 e uno yacht da 140 metri, Ocean Victory costruito nel 2014 da Fincantieri, avvistato nei pressi di Capri lo scorso agosto. Fino al primo marzo il "gioiellino" si trovava alle Maldive, oggi invece è stata persa ogni traccia dello yacht.

