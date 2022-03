Vladimir Putin, "cos'è successo davvero allo stadio". Ricostruzione punto per punto, in un frame tutta la verità

21 marzo 2022 a

David Puente, giornalista e “fat-checker”, ha provato a fare chiarezza sulle stranezze emerse nel corso della diretta dell’evento tenuto allo stadio Luzniki di Mosca, dove Vladimir Putin ha parlato della “denazificazione” dell’Ucraina davanti a decine di migliaia di persone in festa. Da giorni però si fa un gran parlare delle due ragazze che sono state inquadrate a un certo punto: le immagini che le riguardano erano esattamente le stesse di quelle dell’evento tenuto allo stadio nel 2021.

Puente ha provato a spiegare questo strano accadimento: “La tv di Stato russa ha usato uno stratagemma per evitare sorprese: un Delay tra le riprese in diretta e la messa in onda. In pratica, quello che viene filmato in questo momento viene trasmesso a distanza di qualche minuto in un canale in diretta. Immaginate il discorso di Putin interrotto da un manifestante, la regia avrebbe dai 5-6 minuti di tempo per non trasmettere la scena e mandarne un’altra. Sembra che il delay sia saltato durante la diretta streaming (errore umano?), anticipando il concerto di Oleg Gazmanov. Finito quest’ultimo ne inizia un altro, ma tra i due vengono trasmesse delle scene del 2022 (quello delle due ragazze e non solo)”.

Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che a un certo punto sia arrivato qualche fischio all'indirizzo di Putin, costringendo quindi la regia a mettere in atto lo stratagemma: “Quello spezzone - ha spiegato Puente - potrebbe essere stato inserito dalla regia in attesa di ristabilire una diretta con il delay corretto. Una sorta di riempitivo, che però in questa occasione ha creato più problemi (teorie del complotto) che soluzioni. Nel resto della diretta streaming - ha chiosato - non risultano, almeno per il momento, altre stranezze o spezzoni di video di manifestazioni precedenti”.

