Volodymyr Zelensky insultato in prima pagina da Vauro: la vignetta-choc sul Fatto Quotidiano

Il fatto che a Vauro Senesi, il vignettista comunista, Volodymyr Zelensky e l'Ucraina non piacciano fino in fondo non è certo un mistero. Basti pensare a una comparsata in tv di Vauro nei primi giorni della guerra scatenata dalla Russia e da Vladimir Putin, in cui - a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7 - insisteva sugli stemmi nazisti tra le forze ucraine.

Per carità, il fatto che il battaglione Azov sia composto da neonazi non è certo un mistero. Poi, però, c'è la guerra, quella vera, di fronte alla quale alcuni distinguo, Senesi ce lo permetta, appaiono un pochino pelosi, fuori luogo, spiazzanti.

Ma tant'è. Ecco che anche oggi, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, Vauro si spende in una vignetta che dà la cifra del suo pensiero su Zelensky. Svolgimento. Il titoletto in alto recita: "Cnn. Zelensky evoca la terza guerra mondiale". Ed è vero, il premier ucraino da giorni continua a parlare di questo rischio, di un terzo conflitto mondiale, per giunta atomico. Circostanza possibile, ma non particolarmente probabile, almeno ad oggi. E, si suppone, Vauro si basa su simili considerazioni per arrivare alle conclusioni del suo disegnino. Sotto al titolo, una bandiera nera con esplosione di una super-bomba, forse atomica, e in calce la scritta "The end". Quindi, il commento di Senesi: "Il comico finale", il quale sarebbe ovviamente Zelensky. Già, il leader della resistenza ucraina paragonato a un comico (con evidente riferimento alle "comiche finali" di finiana memoria...).

