Vladimir Putin, lo scoop sulle figlie segrete: genetica e intelligenza artificiale, chi sono davvero Maria ed Ekaterina

07 giugno 2021 a

a

a

Si chiamano Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova e sono le figlie segrete di Vladimir Putin. Del resto si sa che lo "zar" non dà alcun tipo di informazione sulla sua vita privata e ormai nessuno si azzarda più a chiedergli alcunché visto che il giornale Moskovskij Korrespondent che nel 2008 scrisse di un imminente matrimonio tra il presidente e la ex ginnasta Alina Kabayeva ha dovuto sospendere le pubblicazioni pochi giorni dopo. Tant'è. Da un po' di tempo Maria e Katerina, di 36 e di 34 anni, si sono viste per la prima volta in pubblico e in questo momento, riporta il Corriere della Sera, sono alla ribalta delle cronache per i loro progetti nella genetica e nell'intelligenza artificiale.

Ufo e alieni, indiscrezione esplosiva: "Di cosa si tratta". Mondo sconvolto da questo report

In questo primo weekend di giugno hanno parlato al Forum economico di San Pietroburgo. Katerina venerdì ha parlato di tecnologie innovative. Sabato è toccato a Maria. Entrambe si sono presentate con il loro cognome. Entrambe però usano il patronimico giusto, Vladimirovna, vale a dire figlia di Vladimir. Ma guai a dire che si tratta di quel Vladimir. Solo un particolare per far capire: Katerina ha parlato davanti a un uditorio di ministri e alti funzionari ad un certo punto il moderatore, il rettore dell'università di San Pietroburgo, ha fatto una battuta ed è stato subito zittito dal ministro della Giustizia.

Faccia a faccia tra Salvini e Putin? Tam-tam impazzito: la sfida di Judo e il ruolo di Al Bano Carrisi

Le figlie del presidente e della ex moglie Lyudmila, sposata nel 1983, non si vedono dal 1999. Quando l'ex agente del Kgb venne scelto come successore da Boris Eltsin e nominato primo ministro le due ragazze che studiavano alla scuola tedesca di Mosca furono ritirate dall'istituto e continuarono l'anno privatamente. Si dice che Maria abbia sposato un imprenditore olandese e che Katerina sia convolata a nozze con il figlio di un amico intimo di Putin, Nikolaj Shamalov. La ex moglie si sarebbe risposata con un imprenditore che ha vent' anni meno di lei e vivrebbe in un castello a Biarritz in Francia. Di Alina Kabayeva si dice che abbia dato tre figli al presidente e che lui l'abbia sposata segretamente. Ma nulla è ufficiale.

Cristiano Malgioglio a Putin: "Sia clemente con la comunità gay"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.