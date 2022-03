Vladimir Putin, l'aereo presidenziale da 504 milioni? "Ha un bagno d'oro e il pulsante per l'atomica"

23 marzo 2022 a

Vladimir Putin non si fa mancare proprio nulla. Il presidente russo oltre a mega ville e super yacht vanta anche un aereo. Si tratta di un velivolo che ha lo stesso nome del corrispettivo americano Air Force One. L'unica differenza? L'aereo presidenziale è stato ribattezzato "Putin Force One". Ma non è tutto. Il quadrimotore, un Ilyushin II-96-300PU modernizzato e pesantemente modificato, è il più grande della flotta, a lungo raggio e alimentato da quattro motori a reazione.

Più nel dettaglio l'aereo è formato da una fusoliera in grado di ospitare due corridoi di passeggeri con sette o più posti affiancati. E ancora gli interni sarebbero tutti decorati ispirandosi all'arte russa e i mobili sono tutti in legno di betulla. La stessa tavoletta del water e tutto il bidet sono in oro massiccio, così come richiesto esplicitamente dallo zar. Dettagli che fanno sì che il velivolo progettato dalla società Ilyushin Aviation Complex e prodotto dalla Voronezh Aircraft Production Association, costi circa 504 milioni di dollari.

Oltre al sistema di comunicazioni, il velivolo possiede tutte le contromisure missilistiche. Nella sala di comando, proprio dove si trovano i piloti, si trova anche il pulsante per attivare la bomba atomica. Per il presidente russo il Putin Force one sarebbe solo uno dei tanti velivoli. Diverse fonti spiegano che Putin possiede cinque aerei che vengono preparati tutte le volte che lo zar si prepara a viaggiare da qualche parte: sarà poi il presidente a scegliere, a caso, l'aereo su cui intende volare per quell'occasione.

