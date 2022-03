CartaBianca, cacciato Alessandro Orsini: vietato parlare di Putin, la Rai si piega al Pd

24 marzo 2022 a

Orsini addio. Dopo le polemiche scoppiate sul caso del professore retribuito per i suoi interventi a Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, la direzione di Rai 3 "d’intesa con l’amministratore delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma Cartabianca che prevedeva un compenso per la presenza del professor Alessandro Orsini nella trasmissione", si legge in un comunicato ufficiale di Viale Mazzini.

Per il professore, infatti, era previsto il pagamento di 2mila euro a puntata. Ma ora la Rai si piega al diktat del Pd e stoppa il suo contratto. Ieri 23 marzo era intervenuta anche la conduttrice Bianca Berlinguer: "In merito alle polemiche sollevate a proposito dell'intervento di Orsini nel corso della trasmissione di martedì 22 marzo, preciso che la partecipazione degli ospiti è in genere interamente gratuita, tranne che per coloro che assicurano una presenza costante nel tempo. Tutti sanno che si è creato ormai un mercato degli opinionisti al quale il servizio pubblico non può sottrarsi, pena una minore competitività rispetto agli ascolti. Per quanto riguarda il professor Orsini, posso dire che gli erano stati offerti numerosi e più cospicui contratti dalla concorrenza, ma ha deciso di scegliere Cartabianca".

E ancora: "Relativamente ai contenuti dei suoi interventi essi esprimono senza dubbio una posizione presente nell'opinione pubblica e tra gli analisti e che nel corso della trasmissione si è confrontata con idee diametralmente opposte, in un dibattito necessario per cercare di capire e meglio approfondire la situazione che si è venuta a creare dopo l'invasione russa dell'Ucraina", ha concluso la Berlinguer.

