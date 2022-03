Nicola Porro, retroscena sul contratto di Alessandro Orsini: "Chi gli ha offerto di più"

24 marzo 2022 a

"Ti diamo 3.500 euro per venire da noi". Il retroscena sul caso del contratto del professor Alessandro Orsini, ingaggiato come esperto di geopolitica nella trasmissione di Bianca Berlinguer Cartabianca e poi stracciato dalla Rai lo ha rivelato Nicola Porro nella sua Zuppa di Porro di stasera, 24 marzo. Il professore finora non ha "beccato un euro per andare in tv, come molti di quelli che vengono a Quarta Repubblica", ha puntualizzato il giornalista che poi ha ripercorso le tappe della vicenda. "Ê stato contattato da Rai 3 e la cosa incredibile è che il Parlamento si è messo a litigare per il suo contratto".

A questo punto il retroscena: la Rai aveva offerto a Orsini "2 mila euro a puntata per sei puntate, quindi 12 mila euro totali", ma "un’ora dopo aver avuto questa offerta quelli di Giovanni Floris gli avrebbero detto: 'Ti diamo 3.500 euro per venire da noi'", rivela Porro precisando che si tratta di una indiscrezione ottenuta da fonti attendibili. L'asta su Orsini ha una motivazione chiara: il prof fa ascolti "perché ha una posizione diversa degli altri e ha il coraggio di esternarla".

In ogni caso Orsini non è l'unico ad ottenere elevati compensi per le sue ospitate in tv. Basta pensare ai "5mila euro" che incassa il virologo Roberto Burioni per le sue "lezioni" a Che tempo che fa. "Perché Burioni sì e Orsini no?" si chiede Porro,

