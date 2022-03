Dritto e Rovescio, Alexander Dugin-choc: "Sarà guerra mondiale", la minaccia dell'ideologo di Putin

24 marzo 2022 a

a

a

Anche a Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, nella puntata di giovedì 24 marzo, non può che tenere banco la guerra in Ucraina, l'invasione sanguinaria voluta da Vladimir Putin, il conflitto che ormai dura da un mese, trenta giorni esatti.

E Del Debbio ripropone uno scoop di qualche giorno fa, ossia l'intervista ad Alexander Dugin, il controverso filosofo considerato ideologo proprio dello zar Putin, suo fedelissimo, uomo dell'inner circle. E le teorie rilanciate da Dugin sono inquietanti.

"La guerra è contro l'egemonia occidentale". Alexander Dugin, le teorie estreme dell'ideologo di Putin: il ritratto

Parlando del presidente della federazione russa, spiega: "Lui sta al fianco del popolo. Il popolo russo condivide i suoi valori e i suoi pensieri. Non sta con l'elite liberale, questo è il grande segreto della sua popolarità".

Insomma, per il filosofo e ideologo del putinismo, non ci sono dubbi: lo zar è amato e sostenuto dal suo popolo. Il nemico per Putin è uno solo, l'Occidente, con il suo braccio armato, la Nato, unico possibile colpevole per la possibile escalation verso la guerra nucleare. E quest'ultima teoria viene confermata da Dugin in persona: "L'intervento diretto della Nato nel conflitto significherà guerra mondiale", conclude minaccioso. L'arma atomica, insomma, è sul tavolo. E, drammaticamente, più questa guerra si allunga più sembra esserlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.