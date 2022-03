PiazzaPulita, Alessandro Orsini durissimo contro Nathalie Tocci: "Si capisce dove è cresciuta..."

25 marzo 2022 a

Durissimo scontro in diretta da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 nella puntata del 24 marzo tra il professor Alessandro Orsini e Nathalie Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Ucraina. Le loro opinioni sulla guerra in Ucraina sono totalmente divergenti. E a un certo punto la Tocci fa una affermazione che fa perdere le staffe al professore più controverso di questi ultimi giorni. "Sono una ricercatrice, non una giornalista e ascoltavo Orsini che non ha mai messo piede in Russia, non ha amici russi eccetera. Se non c'è quel tipo di conoscenza, francamente non riesco a capire perché è qui a parlare di Russia e Ucraina. Non è stato sul campo".



Il video dello scontro a PiazzaPulita tra Alessandro Orsini e Nathalie Tocci

Quindi Orsini ribatte stizzito e contrattacca: "Capisco che le dia fastidio la mia presenza e credo che lei getti discredito sul suo istituto perché le cose che scrive su Twitter sono inqualificabili. In ambienti prestigiosi non ci si comporta così. Si vede che lei non è cresciuta in ambienti prestigiosi. lei è in malafede".

Parole durissime che infastidiscono anche Formigli. Nathalie Tocci insiste: "Non è mai stato in Russia e Ucraina, non riesco a capire perché è qui a parlare". "Quindi con questo criterio lei non può parlare di Napoleone o della seconda guerra mondiale...". E la ricercatrice conclude: "Io non verrei mai qui a parlare di Napoleone o della seconda guerra mondiale, non verrei mai in televisione a parlare della seconda guerra mondiale. Al bar possiamo parlare di tutto. Ma non si può sapere tutto".

