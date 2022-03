Non è l'Arena, l'interprete Uliana: "Come vogliono ammazzare Putin"

28 marzo 2022 a

"Putin non deve avere paura degli americani, deve aver paura delle donne, delle madri sia ucraine che russe": l'interprete ucraina Uliana, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha spiegato che lo zar dovrebbe preoccuparsi più delle persone vicine a lui che di eventuali attacchi dall'esterno. "Ho sentito che lo ucciderebbero con le loro mani. Sono andata in un campo rifugiati, facevo l’interprete e non auguro a nessuno quello che ho dovuto sentire e tradurre io", ha continuato l'ospite del talk.

Uliana, poi, ha anche attaccato i russi in generale per non aver preso posizione contro Putin. "I russi non sono tutti uguali - è intervenuto allora Luca Telese, anche lui ospite del programma - in migliaia sono stati arrestati per aver protestato contro Putin". "Mosca ha tipo 12 milioni di abitanti, tutti dovrebbero scendere in piazza adesso ma non vogliono", ha puntualizzato quindi l'interprete.

A quel punto Telese ha fatto l'esempio della giornalista russa che ha interrotto il tg nazionale per mostrare a tutti un cartello con su scritto "No alla guerra". Un segno di protesta fatto anche per mettere in guardia i russi dalla propaganda. Di fronte a questo caso, però, Uliana non ha potuto non sottolineare: "E' una sola persona".

