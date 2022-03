Sergei Shoigu "rinchiuso in un bunker. Forse insieme a Putin": la conferma dai dati di volo

28 marzo 2022 a

Dove si trovi Sergei Shoigu, il ministro della Difesa russa che appare e scompare in continuazione, è ancora un mistero. A rivelare però qualcosa in più ci pensa Bellingcat, un gruppo formato da giornalisti investigativi specializzato in verifica dei fatti e intelligence open source. "Il loro investigatore - si legge in un tweet rilanciato dal giornalista Christo Grozev - afferma che Shoigu e altri alti funzionari, forse incluso Putin, risiedono in bunker nucleare vicino a Ufa, negli Urali". Una scoperta che sarebbe stata fatta attraverso alcuni dati di volo recenti.

Sul ministro erano state tante le ipotesi dietro la lunga assenza. Shoigu infatti non si è mostrato davanti al pubblico per ben 13 giorni, facendo temere il peggio a russi e non solo. D'altronde le "purghe" di Vladimir Putin non sono una novità. Il timore era che il ministro, già contrariato dall'idea di invadere l'Ucraina, fosse finito nel mirino dello zar. Poi la ricomparsa, che ha visto Shoigu protagonista di un altro giallo: riapparso in un filmato durante una videoconferenza, non era passato inosservato ai più uno strano effetto dell'immagine. La webcam ha prima mostrato dei movimenti, poi di punto in bianco il ministro dietro alla scrivania.

Una stranezza che ha fatto pensare si trattasse di un falso. Almeno fino a quando Shoigu non è tornato sui social. Anche in questo caso i sospetti non sono mancati, tanto che qualcuno ha notato che era "pallido e con il respiro affannoso". A smentire tutte le voci il Cremlino: "Il ministro della Difesa ha molte preoccupazioni, l’operazione militare speciale è in corso, non ha tempo per i media" erano state le parole del portavoce Dmitry Peskov. E infatti stando a Bellingcat Shoigu sarebbe al riparo in un bunker. Il motivo? Il ministro è tra i pochissimi, oltre al presidente russo, a possedere i codici nucleari. Un dettaglio che lo metterebbe a serio rischio di attentati.

