Rita Dalla Chiesa: "Tu la mia donna non la umili, brutto imbecille". Schiaffi agli Oscar, Chris Rock polverizzato

Rita Dalla Chiesa dalla parte di Will Smith. Il riferimento è quanto accaduto la notte degli Oscar, quando l'attore ha tirato uno schiaffo al comico Chris Rock. "Secondo me potremmo discuterne all’infinito. Ma tu la mia donna non la umili, ridendo, in mondovisione - cinguetta al vetriolo la giornalista -. Perché la mia donna sta soffrendo un male che tu non sai, ma che so io. Ho sbagliato, ma tu non continui a ridere. Le chiedi scusa, imbecille!".

La moglie di Smith, Jada Pinkett-Smith è stata paragonata al "Soldato Jane". La 51enne porta però i capelli rasati a causa dell'alopecia di cui l'attrice è affetta dal 2018. La stessa diretta interessata ha raccontato le difficoltà iniziali. "Perdi i capelli nella doccia, resti con le ciocche di capelli nelle mani. A un certo punto pensi: ‘Oh Dio, sto per diventare calva'. Per me, ha rappresentato un momento di paura tremendo", erano state le sue parole.

Per questo Will Smith durante le "battute" del comico si è alzato dal suo posto e l'ha schiaffeggiato per poi urlare: "Tieni il nome di mia mogli fuori dalla tua fott***a bocca!". Parole fortissime che poi hanno visto l'attore, una volta premiato, chiedere scusa.

