Rita Dalla Chiesa sbrocca durante il Gf Vip: "Si chiama Alfonso!". L'agghiacciante soprannome dato a Signorini

Lunedì sera. Lunedì sera di televisione e divano, si ipotizza, per una scatenatissima Rita Dalla Chiesa, la quale si diverte a commentare quanto visto sul piccolo schermo.

E si dà il caso che ieri, lunedì 21 febbraio, in prima serata su Canale 5 ci fosse il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, l'interminabile reality che però, dopo lunghissimi mesi di diretta e di reclusione per gli inquilini, si avvicina verso il gran finale e la finalissima.

Chi segue il Gf Vip, sa benissimo che gli inquilini hanno un vezzo, un vizio, chiamatelo un po' come volete: chiamano infatti Signorini "Alfo" oppure "Alfio", francamente due nomignoli piuttosto agghiaccianti. E la Dalla Chiesa dimostra di condividere il pensiero. Non a caso, ad un certo punto sbotta su Twitter: "Si chiama Alfonso, non Alfo!". A corredo l'hashtag #Alex, a intendere che si riferisse ad Alex Basciano, concorrente al centro di molteplici polemiche in questi ultimi giorni.

Ma l'attenzione televisiva della Dalla Chiesa, nel corso della giornata, si è posata anche su Makari, la fiction di Rai 1, che dimostra di apprezzare moltissimo. Prima della messa in onda, infatti, scriveva: "Stasera ultima puntata. Perché solo Tre? È una fiction bella, che ti prende, loro sono bravi e il paesaggio e le musiche sono meravigliose. Tre puntate sono troppo poche", concludeva la Dalla Chiesa citando Rai 1. Viale Mazzini ascolterà il suo consiglio?

