Belve, Rita Dalla Chiesa travolge Elettra Lamborghini: "Capricci, non sei una bambina"

L'intervista di Elettra Lamborghini a Belve non andrà in onda. A 24 ore dalla puntata del programma di Rai2, alla conduttrice Francesca Fagnani è arrivato un ultimatim. L'ereditiera infatti non avrebbe apprezzato alcuni tagli dell'intervista legati alla natura di due e tre domande legate - riferisce l'Ansa - alla sessualità. E così Viale Mazzini ha fatto dietrofront sollevando la critica. Prima a commentare è Rita Dalla Chiesa, che su Twitter se la prende con la Lamborghini: "Non accettare l’intervista, fai prima. Ma dopo che l’hai fatta, siccome non sei una bambina, hai firmato un contratto, fatto un tampone, risposto a domande che non ti sono state estorte, non mandi all’aria il lavoro di un’intera squadra".

E ancora: "Non si può sottostare ai capricci di una che prima accetta l’intervista e poi la vuole rivedere prima che vada in onda". Insomma, la Dalla Chiesa prende le difese della collega. La stessa Fagnani ha ammesso di aver preferito mandare in onda l'intervista. "Secondo me, ripeto - ha riferito all'Ansa - ha sbagliato perché faceva una bella figura di persona divertente e spontanea. Devo dire che è proprio mal consigliata. Io l'avrei mandata in onda in ogni caso mentre la Rai ha scelto evidentemente un atteggiamento prudente".

In ogni casone primo appuntamento di Belve che andrà in onda stasera 18 febbraio 2022, ci saranno Paola Ferrari e Pamela Prati. Quest'ultima rivelerà clamorosi e inediti particolari sulla vicenda che l'ha vista protagonista per lungo tempo, quella legata al finto fidanzato Mark Caltagirone.

