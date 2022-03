Michelle Hunziker, tripudio sexy: nudità, lì sotto il dettaglio che fa impazzire l'Italia

29 marzo 2022 a

Tu chiamale se vuoi, emozioni. E per certo sono emozioni quelle che regala la meravigliosa Michelle Hunziker sul suo seguitissimo profilo Instagram. Le ultime risalgono a ieri, lunedì 28 marzo. Siamo a pochi minuti dalla puntata di Striscia la Notizia, che la vede impegnata in conduzione con Gerry Scotti, e la Hunziker anticipa su Instagram il suo look. "Colorful monday", scrive. Un lunedì colorato.

E l'abito è sgargiante e super sexy: fasce di righe colorate che si intervallano con fasce nere. Ma soprattutto la schiena completamente nuda: un look mozzafiato, quello di Michelle Hunziker, che alla sua autoironia aggiunge anche tanta seduzione.

Ma non solo. Poco dopo, Michelle posta sempre su Instagram un video che la mostra in camerino: Laura Barenghi, truccatrice personale ma soprattutto amica intima, è in ritardo. Ma alla fine... arriva. E come per magia, ecco che Michelle Hunziker passa dall'abito bianco al look colorato pensato per la puntata di Striscia.

