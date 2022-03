L'aria che tira, Maria Giovanna Maglie: "Conte sta facendo bene", badilata a Salvini

29 marzo 2022 a

Giuseppe Conte è stato eletto nuovamente alla guida del Movimento 5 Stelle. Pur essendo molto distante dall’ex premier, Maria Giovanna Maglie ha provato ad analizzare con obiettività la battaglia dei grillini sulla questione delle armi: “Ritengo che Conte e il M5s facciano bene a parlare secondo le indicazioni del loro elettorato”, ha dichiarato la giornalista in un intervento a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino.

“Siccome si vota per le amministrative e tra un filo di tempo per le politiche - ha aggiunto - ha cercato di recuperare elettorato seguendone la sensibilità. Questo non vuol dire assecondare gli istinti più bassi, ma vuol dire tornare ad avere un contatto con il proprio elettorato. E lo dico da persona non pacifista e convinta che l’articolo 11 della Costituzione non sia giusto. Sto parlando in maniera oggettiva e non soggettiva”. Poi la Maglie ha commentato anche le vicende in casa Lega, dove il momento non è affatto dei migliori, soprattutto dal punto di vista dei sondaggi: “La Lega ha pagato e sta pagando carissimo il non aver dato alcun appoggio ai no-green pass e l’essersi accodata totalmente alla volontà del governo”.

La Maglie ha poi concluso il suo intervento tornando sulla guerra e le spese militari: “Sono anni e anni che si discute del portare al 2% del Pil i contributi alla Nato per le spese della difesa nazionale. Ha cominciato Obama a chiamarci viaggiatori portoghesi, cioè non pagano il biglietto, ospiti non paganti. È una vecchia storia, ora siamo qui a piangere sul latte versato”.

