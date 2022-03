Alisher Usmanov, l'oligarca con la Mercedes a prova di bomba: il caso che scuote Porto Cervo

29 marzo 2022 a

Continuano le sanzioni e le confische agli oligarchi russi per via della guerra in Ucraina. Nelle ultime ore, però, si parla soprattutto dei beni congelati ad Alisher Usmanov, 69 anni. Tra questi c'è una Mercedes, bloccata con le ganasce a Porto Cervo. Si tratta - come riporta il Messaggero - di una "Maybach S650 Guard VR10". All'apparenza sembra una normale berlina nera. In realtà, però, ha una caratteristica particolare. La vettura, infatti, sarebbe addirittura in grado di resistere alle bombe e ai colpi di kalashnikov.

La Mercedes ha un valore di oltre mezzo milione di euro e rientra tra i beni immobili e mobili confiscati in Italia all'oligarca vicino a Putin. Usmanov sarebbe così vicino allo zar, che quest'ultimo avrebbe spesso utilizzato la sua macchina durante le vacanze in Sardegna. Prima di essere bloccata, l'auto veniva utilizzata soprattutto per gli spostamenti tra Olbia, Arzachena e Porto Cervo. Le ganasce, comunque, sono state poste a marzo e dovranno rimanere lì almeno per i prossimi sei mesi.

Niente macchina, quindi, per la stagione estiva. A meno che non venga presentato e accolto un ricorso al Tar del Lazio. L'oligarca, inoltre, possiede anche lo yacht Dilbar, che vale ben 600 milioni di euro e che - come l'auto - è stato posto sotto sequestro.

