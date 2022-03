Fuori dal Coro, Giordano ad alzo zero contro Joe Biden: "Vuole la pace, o...", il gioco lercio del presidente?

30 marzo 2022 a

"L'America 80 anni fa ci portò anni di pace e la libertà", attacca nel suo editoriale a Fuori dal Coro, su Rete 4, nella puntata del 29 marzo, Mario Giordano. "Per questo noi siamo grati agli Stati Uniti e proprio con la franchezza degli amici, però, ci sentiamo di dover chiedere: ma oggi la vuole davvero la pace? O cos'altro volete?", chiede il conduttore, "Non è che oggi gli Stati Uniti ci vogliono a combattere nella terza guerra mondiale? E nel caso a noi conviene seguirli?", si interroga Giordano.

"Oggi è stata una giornata particolare perché nel pomeriggio si sono aperte all'improvviso speranze di pace nella trattativa a Istanbul", prosegue Giordano. Che però aggiunge: "Vedete, a me stupisce che al tavolo delle trattative della pace, a organizzarle, non sia l'Europa della pace, gli Stati Uniti della pace, l'Occidente della pace. Ma lui, il sultano Erdogan. È lui l'uomo delle trattative di pace. E poi arriva il segretario di Stato americano che dice che la 'Russia non è seria'. Cioè, subito una frenata e non è la prima volta che accade".

Nota infatti Mario Giordano che "nelle ultime settimane gli Stati Uniti sembrano usare parole lontane dalla pace, contrarie alla pace, sembrano gettare benzina sul fuoco della guerra, posto che Vladimir Putin è l'aggressore, come lo si può fermare se si usano le parole che ha usato il presidente americano Joe Biden?".

