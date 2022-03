Federico Rampini, la profezia sul nuovo ordine mondiale: "La Russia diventerà una grande colonia cinese. E..."

30 marzo 2022 a

a

a

L'analisi di Federico Rampini da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 30 marzo, offre uno scenario inquietante su quelli che saranno i nuovi equilibri mondiali: "Se la Russia può permettersi di avere un atteggiamento intransigente al tavolo delle trattative è perché questa Russia contrariamente a certe descrizioni un po' troppo ottimistiche che facciamo in occidente, non è così isolata come crediamo noi".

Stato Maggiore contro unità di terra, violento scontro tra generali. Perché l'esercito italiano è nel caos

Spiega ancora la penna del Corriere della Sera: "Intanto c'è tutta una parte del mondo che ha un atteggiamento di neutralità o di ambivalenza in questo conflitto, una parte vasta che abbraccia il mondo arabo, l'India... E poi c'è una Cina che invece non è né ambivalente né neutrale". Di più, prosegue Rampini: "La Cina sta con la Russia, e quelle parole sono pesantissime. C'è un asse strategico tra Mosca e Pechino, c'è un sostegno economico della Cina. Può darsi che la Cina stia sbagliando i suoi calcoli, non sto facendo una esaltazione"

Qui l'analisi di Federico Rampini a L'aria che tira sulla Russia e la dipendenza dalla Cina

Diretta "Bombe al fosforo", offensiva brutale dei russi. Gas, Scholz in ginocchio da Putin? "Stuprata giorni davanti al figlio di 6 anni, è morta: e il bimbo...": orrore-Mariupol

"Ma la Russia non si sente così isolata come crediamo noi, perché la Russia ha alle spalle un gigante economico - seconda economia mondiale e primo paese al mondo per la popolazione - come la Cina. Poi Putin pagherà dei pezzi inenarrabili nel lungo periodo perché questa Russia si avvia a diventare una colonia cinese. Ma Putin lascia questo problema in eredità al popolo russo per le prossime tre generazioni, se ne accorgeranno poi loro cosa vuol dire..."

"Gruppo Wagner, in arrivo mille uomini: cosa significa". Margelletti rivela il gioco sporco di Putin: verso il massacro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.