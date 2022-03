L'aria che tira, Federico Rampini contro il direttore di Avvenire: "Ignobile, vergognoso. Lei lavora per Putin"

30 marzo 2022 a

a

a

Un duro scontro tra Federico Rampini e Marco Tarquinio si è consumato a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. Quest’ultima ha fatto fatica a riportare la calma, dopo che i toni si sono improvvisamente accesi per due analisi sulla guerra in Ucraina inconciliabili. A scattare per primo è stato Rampini: “Non si può condividere tutto, lui ha messo sullo stesso piano le sanzioni e i bombardamenti”.

"Putin macellaio?". Vittorio Feltri, la sentenza sulle parole di Joe Biden: come stanno le cose

“Stiamo scherzando? Si tratta di un’offesa vergognosa. Questa è una cosa ignobile - ha continuato Rampini rivolgendosi a un Tarquinio sempre più alterato - che rivela da che parte sta lei. È uno dei tanti che lavora per Putin. Questo è un suicidio dell’Occidente, siamo piani di gente che non vuole aprire gli occhi dinanzi al vero pericolo. Le sanzioni economiche sarebbero un’altra forma di guerra? Lo dica alle popolazioni civili massacrate”.

Rampini contro Tarquinio: clicca qui per vedere il video

"Qualcosa di molo strano". Farsa ai negoziati turchi? Il sospetto del generale Camporini

La replica del direttore de L’Avvenire non si è fatta attendere ed è stata altrettanto dura: “E lei lo dica a quelli che stanno morendo di fame. I morti in Ucraina valgono tanto quanto i morti di fame in Africa perché non arriva più il grano”“Non amo gli insulti, evidentemente Rampini è uno che scrive ma non legge sennò non si sarebbe permesso - ha aggiunto Tarquinio - ognuno è responsabile di ciò che dice, io ci metto la faccia da 41 anni e ogni anno raccontiamo le guerre che il mondo non vuole vedere e che non sono alimentate dalle nostre armi”.

"Perché Conte sta facendo bene". Maria Giovanna Maglie in controtendenza: la badilata su Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.