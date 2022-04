Bill Emmott a L'aria che tira: "Italiani, dovete prepararvi". La peggiore delle profezie

01 aprile 2022 a

Si parla di guerra in Ucraina da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 1 aprile, ma anche della questione delle forniture di gas dalla Russia che Vladimir Putin vuole che siano pagate in rubli. E' l'inizio di una nuova guerra del gas? Ospite in collegamento, il giornalista inglese Bill Emmott avverte: "Putin è in difficoltà ma ci sono tante incertezze. I Paesi europei come l'Italia si devono preparare a una situazione senza il gas dalla Russia".

"La guerra durerà probabilmente tanti mesi, forse arriviamo a uno stallo. La guerra sarà meno militare e più finanziaria, con il gas, una guerra fredda", continua Emmott. "Tutto l'anno almeno".

In studio c'è anche Germano Dottori, consigliere scientifico Limes. Che aggiunge un tema: "Il problema non è pace o guerra, ma quale tipo di pace. La pace è un determinato assetto finale che consegue alla cessazione delle ostilità". Oggi, conclude Dottori, "la prova di forza che avviene sul terreno è funzionale alla determinazione del risultato finale, della pace finale che si instaura. La diplomazia può soltanto accompagnare quello che avviene sul campo". Armare gli ucraini serve per arrivare alla pace con la forza di "difendere i propri interessi", conclude.

