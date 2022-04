Guido Crosetto svela la farsa M5s sulle spese militari: "Ma quali armi e cannoni", chi sono i traditori della patria

01 aprile 2022 a

"Stando ai dati Nato di ieri, la spesa italiana è dell'1,54% del Pil. Manca lo 0,46% per arrivare al 2%": Guido Crosetto parla delle spese militari in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. L'argomento nei giorni scorsi è stato motivo di scontro tra le forze di governo, soprattutto per via del no dei 5 Stelle all'aumento delle spese. Una divergenza che ha portato perfino a temere una crisi di governo nel bel mezzo della guerra in Ucraina.

L'imprenditore ed ex coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, però, ha spiegato perché non c'è nulla di cui preoccuparsi: "Parliamo di un investimento dello 0,09% l'anno fino al 2028 e non è un investimento in armi o cannoni ma in difesa e manutenzione". A dover rassicurare i grillini, poi, dovrebbe essere anche un altro punto: "L'investimento andrà in discussione a fine anno, cioè in un'altra epoca, perché non sappiamo come sarà cambiato il mondo".

Guido Crosetto a L'Aria che tira, il video dell'intervento

Crosetto, alla fine, specifica che le spese di cui tanto si è parlato addirittura "usciranno di cassa nel 2025". Nessuna risorsa, insomma, verrebbe sottratta oggi ad altre necessità. A tal proposito l'ospite della Merlino ha detto: "Non è un'alternativa all'intervento sul caro bollette, che è assolutamente necessario per le famiglie e per il sistema industriale".



