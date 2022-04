Charlotte Angie, Malena: "Cosa mi ha scritto l'uomo che l'ha uccisa con il suo telefono"

01 aprile 2022 a

Malena aveva conosciuto Carol Maltesi, attrice a luci rosse conosciuta come Charlotte Angie, uccisa dal vicino di casa Davide Fontana, fatta a pezzi e gettata in un dirupo in Valcamonica. "Sembri una bambina, hai già un figlio?", le aveva detto la musa di Rocco Siffredi quando la giovane si era rivolta a lei per avere dei consigli sul mondo del cinema hard.

"Ho avuto il piacere di conoscere Carol e di trascorrere quattro giorni insieme a lei sul set. La prima cosa di cui sono rimasta impressionata è stata la dolcezza e poi la bellezza di questa ragazza", ha raccontato Malena a Pomeriggio 5, nella puntata del 1 aprile. "Aveva 26 anni, ma sembrava una bambina. Mi ha chiesto consigli sul mio lavoro e poi mi ha parlato del figlio. 'Non vivo con lui – mi raccontava –, ma il mio desiderio più grande è di riappacificarmi con lui'".

Ad un certo punto, ha continuato la pornostar, non si sono più sentite: "Era diverso tempo che non partecipava ad alcuni eventi e lui (Fontana, ndr) attraverso il suo telefonino aveva scritto di non voler fare più questo lavoro. A me sembrava strano perché aveva appena incominciato".

