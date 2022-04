Bucha, l'agghiacciante teoria di Diego Fusaro: "Terrorismo, cosa c'è dietro a quelle foto e perché"

04 aprile 2022 a

Senza mai citare esplicitamente l'orrore di Bucha, il filosofo controcorrente Diego Fusaro esprime forti dubbi su quelle immagini che ritraevano morti civili lungo le strade della cittadina vicina a Kiev e le fosse comuni. Con due post pubblicate sul suo profilo Twitter, Fusaro infatti scrive: "Con una felice formula di Domenico Losurdo, il 'terrorismo dell'indignazione' veicolato dai media ha un unico obiettivo: neutralizzare il logos, far prevalere l'emozione e, così, produrre consenso verso la parte che si è deciso essere quella giusta".

E il filosofo complottista non si ferma qui. Fusaro infatti attacca anche il presidente ucraino: "Il guitto Zelensky, prodotto in vitro a Washington, fa la sua epifania alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards. Perché vi ostinate a non capire che egli è un avatar, un prodotto mediatico della monarchia del dollaro e dei suoi interessi in terra ucraina?".

Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso si è rivolto alle forze russe definendole "assassini", "torturatori" e "stupratori" e ha promesso di indagare e perseguire tutti i "crimini" russi in Ucraina, dicendo di aver creato un "meccanismo speciale" per farlo. "Centinaia di persone sono state uccise. Civili torturati e giustiziati. Cadaveri per le strade... Il male è arrivato nella nostra terra. Assassini. Torturatori. Stupratori. Saccheggiatori. Che si definiscono l'esercito. E che meritano solo la morte dopo quello che hanno fatto". Quindi, rivolto alle madri dei soldati russi: "Voglio che ogni madre di ogni soldato russo veda i corpi delle persone uccise a Bucha, a Irpin, a Hostomel. Cosa hanno fatto? Perché sono stati uccisi? Che cosa ha fatto l'uomo che stava andando in bicicletta per strada?".

