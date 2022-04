Angela Merkel, "rivendico il mio no": schiaffo a Zelensky durante le ferie in Italia, esplode la polemica

08 aprile 2022 a

a

a

Certo, non è più "la cancelliera". Eppure ha creato un pizzico di polemica il fatto che nei giorni caldissimi della guerra in Ucraina, lei che con Vladimir Putin potrebbe anche avere una certa ascendenza, sia in vacanza in Italia. Lei, va da sé, è Angela Merkel, la "mutti" di Germania ed Europa, almeno fino a qualche mese fa.

Angela Merkel, l'eredità tossica dell'ex cancelliera condanna l'Italia: la morte storica che va in scena a Bucha

Ora, si trova a Firenze, per una vacanza che stando a quanto si apprende dovrebbe durare fino al prossimo lunedì. Insomma, ben lontana dagli inghippi diplomatici mirati a contenere questa maledetta crisi bellica. Le polemiche la hanno colpita anche in Germania, che insieme all'Italia è il paese più esposto al gas russo: in molti la invocano, chiedono se insomma non potrebbe fare qualcosa per "intercedere". Ma tant'è.

Angela Merkel muta su Putin e l'Ucraina? Ecco dov'è "sparita" mentre l'Europa è sconvolta: la vacanza-scandalo

Il punto è che il suo portavoce ha fatto trapelare la posizione della Merkel, la quale comunque ha scelto di non parlare in prima persona. E così apprendiamo che la fu Cancelliera rivendica quanto sostenuto nel 2008, ossia il "no" all'Ucraina nella Nato. Difficile darle torto. Punto e stop.

E la vacanza della Merkel continua, lei che con l'Italia ha un legame viscerale, si pensi alla settimana che ogni anno trascorre in Costiera Amalfitana, settimana che come l'attuale viaggio a Firenze fu aspramente criticata quando, anni fa, i rapporti tra Roma e Berlino non erano propriamente "splendenti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.