Olga Kurlaeva a Otto e mezzo, come si presenta in collegamento: il dettaglio sulla giacca

Già dal look con cui si è presentata in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata dell'8 aprile, si capiva che l'atteggiamento sarebbe stato minaccioso e a tratti militaresco. La giornalista russa Olga Kurlaeva della tv di Stato Russia24, infatti, indossava una specie di giacca da "soldato". Non una vera e propria divisa ma qualcosa che la ricordava molto con quella specie di targa cucita sul petto esattamente come i nomi dei militari in guerra.

La minaccia della giornalista russa Olga Kurlaeva a Otto e mezzo

Non solo. La Kurlaeva aveva anche accanto a sé, sul tavolo, una statuina di Dart Fener, il cattivo per eccellenza della saga Star Wars, convertito al Lato scuro, simbolo universale di malvagità e che in Occidente di questi tempi a molti richiama inevitabilmente alla mente il presidente russo Vladimir Putin. Una statuina che con ogni probabilità non era stata messa in quella posizione per caso.

E infatti i toni che la giornalista usa durante il collegamento sono molto dure. "Le sanzioni non hanno mai funzionato: tanto più l'Europa introduce sanzioni, tanto più il popolo si unisce attorno a Putin", ha detto la Kurlaeva. Che ha anche minacciato: "Noi ce la caveremo anche con le sanzioni, l'Europa senza il gas russo no".

