Federico Rampini a Controcorrente demolisce Putin: "Odia l'Occidente ma ci manda le sue figlie"

09 aprile 2022 a

a

a

C'è una grossa contraddizione in Vladimir Putin che Federico Rampini, ospite di Veronica Gentili, ha ben sottolineato durante l'ultima puntata di Controcorrente, su Rete 4. "È una vecchia abitudine di tutti i dittatori stranieri e degli autocrati di vario tipo, anche quando sono fieri ed orgogliosi della storia nazionale", mandare i figli a studiare o a vivere in Occidente. Per esempio, sottolinea la firma del Corriere della Sera, "il presidente Xi Jinping, un profondo nazionalista cinese, ha mandato la figlia a studiare qui negli Stati Uniti. Vogliono il meglio dei due mondi. Da un lato si arroccano in difesa di una visione molto nazionalista, dall’altro vogliono prendere tutti i benefici che l’Occidente gli può dare”. E la stessa cosa l'ha fatta lo zar,

Strage di Kramatorsk un biglietto da visita: generale Dvornikov, "re dei macellai". Chi è il nuovo comandante scelto da Putin

Ekaterina Tikhonova e Maria Vorontsova, le sue due figlie ufficiali, infatti, sono finite nel mirino delle sanzioni dell’Occidente dopo l'invasione russa dell'Ucraina. L'amministrazione Biden ha messo nella black list anche le due donne, una di 36 e l’altra di 35 anni, sulle quali sappiamo molto poco.

"Questo chi gliel'ha detto?". La russa Kurlaeva toglie la parola a Caracciolo, la rabbia di Lilli Gruber | Video

La Vorontsova e la Tikhonova sono nate dal primo matrimonio di Putin con Lyudmila Putina, ex hostess dell'Aeroflot, sposata nel 1983 e dalla quale ha divorziato nel 2013. Le due donne non sono mai apparse in pubblico e hanno cambiato i cognomi per privacy, ma ora sono finite sotto la scura delle sanzioni di Usa e Unione Europa. Di sicuro non vivono in Russia.

Il vero motivo per cui Putin vuole il Donbass: le mani sul tesoro segreto dell'Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.