Le Iene, Clamente Mastella? 150 multe annullate in 5 anni, come ci è riuscito: uno "strano caso" a Benevento

Clemente Mastella al centro di un'inchiesta de Le Iene su Italia 1. Nell'inchiesta, che andrà in onda questa sera e di cui Repubblica ha già dato qualche anticipazione, si rivela che l'ex ministro della Giustizia e oggi sindaco di Benevento sarebbe riuscito a farsi annullare quasi tutte le 150 multe prese negli ultimi cinque anni. Tutte contestate all'auto di rappresentanza del comune di Benevento, con cui di solito va in giro sia per impegni istituzionali sia per gli spostamenti da e per Roma, una città molto frequentata per esempio durante le elezioni per il Quirinale.

A sollevare il caso è stato l'ex dipendente comunale Gabriele Corona, esponente dell'associazione "Altra Benevento": "In questi anni la macchina del sindaco ha preso multe per eccesso di velocità, circolazione in zona Ztl, corsie preferenziali per gli autobus", ha spiegato a Le Iene. Sottolineando, poi, come il primo cittadino sia riuscito a impugnare tutto e a vincere i ricorsi. Alle contravvenzioni Mastella avrebbe risposto spiegando che si "recava per motivi istituzionali" in un tal luogo e che l'autista che lo accompagnava, "su indicazione dell'operatore di Polizia a bordo, ha doverosamente superato il limite di velocità imposto a salvaguardia della sicurezza personale del sottoscritto".

L'auto, insomma, avrebbe spesso superato i limiti di velocità perché "il notevole rallentamento imposto nella circostanza dal traffico sarebbe stato fonte di potenziale esposizione a pericolo". In effetti Mastella è sottoposto a regime di sorveglianza, il che significa che un poliziotto lo accompagna sempre negli spostamenti. Alcune multe, comunque, destano qualche sospetto: sulla Napoli-Roma, dove c'è un limite di 130 chilometri, per esempio, Mastella sarebbe andato a 171, alle 13. Caso simile alle 3:44 di notte sulla Benevento-Caianello. Qual era la situazione di pericolo in quei casi? Sentito da Repubblica, Mastella ha replicato: "Io dormo in macchina, parlo al telefono, mica sto attento a quello che succede. E poi: ho fatto ricorso. Ho vinto. Che volete ancora?".

