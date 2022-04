Piazzapulita, De Benedetti: "Le vere ragioni dietro la guerra di Putin. Berlusconi, motivi personali"

15 aprile 2022 a

La crisi energetica innescata dalla Guerra in Ucraina? Colpa di Silvio Berlusconi. Lo storico nemico del Cav, l'Ingegnere Carlo De Benedetti, commenta quanto sta accadendo tra Mosca e Kiev in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7.

"Togliere il mare all'Ucraina è impensabile. Se si concedesse la vittoria a Vladimir Putin, facendogli prendere metà dell'Ucraina e tutta la costa (dal Donbass a Odessa, ndr) allora questo qui domani attacca la Finlandia, non c'è limite perché è un dittatore e un criminale. I veri motivi di questa guerra non sono quelli che ci hanno raccontato. E' un tentativo di Putin che ha grosse difficoltà economiche ma non intese come soldi, ma come produzione. La Russia ha 140 milioni di abitanti e 11 fasce orarie, gli Stati Uniti ne hanno 4 per capirci, ha un Pil minore di quello della Spagna. Non produce nulla, solo armi e idrocarburi. Il vero problema dell'Europa è tagliare gli idrocarburi, tanto un giorno ce li taglierà Putin e allora tagliamoli noi".



"Potremo farlo senza avere uno choc economico terribile?", domanda Formigli. "E' finita la pace, è arrivata la fame - è la sentenza tombale dell'ex editore di Repubblica, oggi di Domani -. Di gas ne è pieno il mondo, pensiamo all'Egitto, Cipro, Israele. C'è solo il problema di portarlo. Noi non abbiamo mai avuto una politica energetica nazionale, perché l'abbiamo delegata all'Eni, l'Eni ha avuto l'interesse ad avere le chiavi del gas e questa è la ragione per cui noi siamo legati in maniera sconsiderata alla Russia. La Germania ha avuto il suo Berlusconi, Schroeder, che addirittura è entrato nel consiglio della Gazprom, è un impiegato russio. L'accoppiata tra Berlusconi, che voleva fare i soldi, e Schroeder che anche lui voleva fare i soldi ha determinato una situazione assurda, Germania e Italia dipendono dal gas russo". "Cioè lei sta dicendo che Berlusconi per motivi personali ha legato l'Italia al gas russo?". "Glielo confermo, motivi personali. Berluscono e l'Eni, che ha fatto politica energetica per i propri interessi, hanno messo il cappio al collo all'Italia".

